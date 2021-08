Neue Brücke für Radweg im Wipperdurchbruch

Seega. Der Neubau zwischen Seega und Günserode soll bis Jahresende fertig sein.

Zwei Kräne zwischen Seega und Günserode ziehen im Wipperdurchbruch die Blicke auf sich. Seit einem Dreivierteljahr sind Kollegen der auf Brückenbau spezialisierten Firma BR Ingenieurbau aus Elxleben an dieser Stelle zugange. Zunächst ersetzten sie die bereits seit Jahren wegen Baufälligkeit gesperrte alte Wipperbrücke. Nun ist zweihundert Meter weiter die neue Brücke für den Radweg in Arbeit. Derzeit nehmen de Polier Thomas Steinmann und seine Kollegen Michael Block und Andreas Trinkler sowie der Auszubildende im dritten Lehrjahr Jannis Petzold die Einschalung vor. In voraussichtlich drei Wochen soll der Beton für das neue Bauwerk gegossen werden, der dann 28 Tage zum Aushärten braucht. Die Fertigstellung der Brücke ist für das Jahresende 2021 vorgesehen.