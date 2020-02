Neue Buchhandlung öffnet im April

Am Welttag des Buches können die Sondershäuser auch wieder ein Buch in ihrer Stadt erwerben. In der Bebrastraße öffnet am 23. April die Residenzbuchhandlung. Das kündigte Jasmin Berger an, die mit ihrem Mann Hans-Joachim Hoffmann den Laden betreiben wird.

Der Schwerpunkt des Angebots werde auf Neuerscheinungen liegen. „Wir wollen uns auch um regionale Geschichten bemühen“, sagte Jasmin Berger. Auch Lesungen seien im Ladenlokal geplant. Kontakte hätten sie bereits geknüpft, so auch zum Sondershäuser Buchklub, der sich regelmäßig im Bürgerzentrum Cruciskirche trifft.

In Sassnitz auf Rügen und Knittelfeld in der Obersteiermark in Österreich betreibt Hans-Joachim Hoffmann Buchläden. „Klein, aber fein, haben wir Erfahrung“, sagt Jasmin Berger. Knittelfeld habe fast 13.000 Einwohner. Große Bücherstapel, wissen beide aus Erfahrung, lohnen in kleinen Städten nicht. Sie arbeiten mit einem großen Buchhändler zusammen. Alles, was die Menschen interessiere und nicht im Laden ist, bestellen sie. Einen Tag daure das nur. In Österreich funktioniere das gut. Die Leute bestellen das gewünschte Buch und holen es ab, wenn sie wieder in der Stadt sind und einkaufen. Auch in Rügen, jetzt im Winter, wenn nur wenig Touristen da sind, nutzen hauptsächlich die Inselbewohner ihren Laden und es läuft.

Dass ihr Buchladen auch in Sondershausen läuft, das hoffen sie, sagt Jasmin Wagner. Ihr Mann habe in der Börsenzeitung des Deutschen Buchhandels das Interview mit dem Bürgermeister der Stadt gelesen und habe sich gemeldet. Interessenten, weiß Jasmin Berger, hätte es wohl mehrere gegeben. Aber alle hätten dann abgewunken. Das Buchhändlerpaar nicht. Neben der Erfahrung mit ihrer Buchhandlung in der Obersteiermark, wo sie Kunden nicht nur aus der Stadt, sondern dem gesamten Umfeld ansprechen, haben sie auch ein schlankes Management. Die Bürotätigkeiten, Abrechnungen, Buchhaltung werden in Österreich erledigt. Es gebe ein funktionierendes Bestellsystem. Der Standort in Sondershausen in der Nähe von Galerie und Parkhaus sei gut, so Jasmin Berger.

Den Laden einräumen werden die Österreicher erst in der Woche vor der Eröffnung. Bestellungen aber werden schon angenommen und nach Hause versendet.

www.residenzbuchhandlung.buchkatalog.de