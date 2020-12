Neue Farbe fürs Gemeinschaftshaus in Großfurra

Großfurra. Die Arbeiten an der Mehrzweckhalle in Großfurra sollen Ende der Woche abgeschlossen sein.

Das Gemeinschaftshaus in Großfurra bekommt auch außen einen neuen Anstrich. Vor den Malerarbeiten haben die Handwerker noch kleinere Reparaturen an der Dämmung und der Fassade vorgenommen. Die Dachrinnen wurden gereinigt ebenso wie das Dach des Anbaus. Da die großen Holzfenster noch in gutem Zustand sind, wurden diese nur gestrichen. Bis Ende der Woche wollen Sebastian Gödecke und seine Kollegen die Arbeiten an dem Gemeinschaftshaus abgeschlossen haben.