Kyffhäuserkreis. Landkreis will Grundeigentümer an der Entwicklung des Kyffhäuserareals stärker beteiligen.

Neue Gesellschaft sollKyffhäuser betreiben

Eine neu zu gründende Gesellschaft soll künftig die Anlagen auf dem Kyffhäuser betreiben und die Interessen unterschiedlicher Eigentümer der Grundstücke auf dem Areal bündeln. Das beschlossen jetzt die Mitglieder des Kreisausschusses. Wenn der Kreistag diesem Vorhaben in seiner Sitzung am 17. März ebenfalls zustimmt, steht die Kreisverwaltung vor der Aufgabe, eine geeignete Rechtsform für die neue Betreibergesellschaft zu finden.

Der vom Kreisausschuss jetzt gebilligte Plan der Kreisverwaltung sieht vor, auch die Bereiche des Kyffhäuserareals, die nicht im Grundbesitz des Landkreises sind, besser in die Entwicklung einer attraktiven touristischen Infrastruktur einzubinden. Dazu müssen Möglichkeiten gefunden werden, die anderen Eigentümer stärker zu beteiligen. Welche Betriebsform diesen Zweck am besten erfüllen kann, soll, wenn der Kreistag zustimmt, eine externe Kanzlei im Auftrag der Kreisverwaltung prüfen und einen Variantenvergleich vorlegen. Dafür sind in der Beschlussvorlage Ausgaben in Höhe von 25.000 Euro für den Kreis veranschlagt.