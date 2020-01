Neue Hausleitung und eine Familienlotsin

„Wir wollen das Jugendhaus noch attraktiver gestalten“, sagt Jasmin Teichmann. Bei den Kindern, die die Angebote des Jugendhauses in Greußen nutzen, ist sie keine Unbekannte mehr. Die studierte Sozialarbeiterin arbeitet seit Oktober 2019 in der Einrichtung und hat deren Leitung seit Anfang dieses Jahres inne. Neu im Team ist Franziska John, die erst kürzlich ihre Tätigkeit im Jugendhaus aufgenommen hat. 20 Stunden in der Woche wird sie die Angebote und Veranstaltungen in der Einrichtung mit absichern. Die gleiche Anzahl an Stunden ist sie als Familienlotsin tätig. In dieser Funktion ist die 26-Jährige, die Kindheitspädagogik studiert und einen Master-Abschluss in Beratung und Intervention hat, erste Ansprechpartnerin für Probleme aller Art. „Zuhören und begleiten“, umschreibt es Franziska John. Künftig könne man sich im Jugendhaus immer montags von 10 bis 13 Uhr sowie mittwochs in der Zeit von 14 bis 17 Uhr an sie wenden. „Offenes Ohr“, nennt sie diese Gesprächsangebote selber.

Neben vielem, was sich über die Jahre bewährt hat, soll es künftig weitere neue Angebote geben. „Wir wollen einen Kindersachenflohmarkt organisieren“, nennt die Hausleiterin ein Beispiel. Dafür bestünde auf jeden Fall Bedarf. Auch eine Sportgruppe für Familien mit Kindern bis sechs Jahren wäre vorstellbar. Gleiches gilt für einen Mehrgenerationennachmittag vor Ostern und im Herbst, in dessen Rahmen gebastelt werden soll, „da sind wir noch in der Planung“, so Teichmann. Ziel sei es, mit Hilfe der Familienlotsenstelle eine breitere Masse anzusprechen. Geöffnet hat das Jugendhaus montags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 19 Uhr. „Am Freitag oder Samstag können hier nach terminlicher Absprache auch Kindergeburtstage stattfinden“, informiert Teichmann. Und davon würde auch gern Gebrauch gemacht, so gäbe es für Januar, Februar und März schon Anmeldungen. In den Ferien ist das Jugendhaus wochentags immer von 9 bis 18 Uhr geöffnet.