Stich-Wort: Neue Hitparade

In gebührendem Abstand habe ich dieser Tage einem Straßenmusiker gelauscht. Gleich zweimal trug er sein Repertoire vor meinem Bürofenster vor. Das hatte es überdies an die neuen Zeiten angepasst.

Gespielt wurde auch „Alle meine Entchen“ – das Lied, das empfohlen wird, um kleinen Kindern zu verdeutlichen, wie viel Zeit sie mehrfach am Tag fürs Hände waschen aufwenden sollten. In so einer Krise werden neue Maßeinheiten geschaffen.

„Langes Hände waschen“ ist nicht sonderlich präzise, aber ebenso wichtig wie 1,50 bis zwei Meter Abstand zu Mitmenschen zu halten. Sie könnten infiziert sein oder annehmen, dass man selbst infiziert sei. Also sind 1,50 Meter bis auf weiteres das verbindliche Maß für Höflichkeit. In Warteschlangen in Geschäften, die noch geöffnet sind, beim Plausch mit den Nachbarn über den Gartenzaun, der, wenn er überhaupt stattfindet, nicht so lange dauern sollte.

Wer weiß, vielleicht legen sich in den nächsten Tage die Daheimgebliebenen auch ein Kissen auf ihr Fensterbrett und schauen ins Leben. Das war vor Jahrzehnten mal eine gängige Freizeitbeschäftigung. Heute heißt es „Social Distancing“ und wird dringend erwünscht.