Ein Holger-Biege-Liederabend mit dem Titel „Will alles wagen" von Judith Zieprig ist demnächst in Nordhausen zu erleben.

Neue Inszenierungen werden in Nordhausen vorgestellt

Nordhausen/Sondershausen. Was in den kommenden Wochen von Sängern und Musikern des Theaters Nordhausen und Loh-Orchesters Sondershausen auf die Bühne gebracht wird, lässt sich bei einer Inszenierungseinführung am 26. November erfahren.

Regieteams und Mitwirkende der bevorstehenden Produktionen stellen am Sonntag, 26. November, 11 Uhr, ihre Konzepte und Ideen im Foyer vom Theater im Anbau in Nordhausen vor. Erhellendes kann das Publikum über die Operette „Im weißen Rössl“, den Holger-Biege-Liederabend, die Produktion des Jungen Theaters „Der Junge mit dem längsten Schatten“ und die Musical-Revue „A New York Christmas“ erfahren. Bereits ab 10 Uhr wird Frühstück serviert.