Neue Kurse im Kloster Donndorf

Kyffhäuserkreis. Die Bildungsstätte in Kloster Donndorf nimmt die Kursarbeit wieder auf.

Seit Anfang Juni dürfen in der Ländlichen Heimvolkshochschule in Kloster Donndorf wieder Kurse angeboten werden. Die mehr als 30 Mitarbeitenden der Einrichtung freuen sich auf Gäste. Die Mehrtageskurse seien oft schnell ausgebucht, aufgrund des Neubeginns stehen aber noch in einigen Kursen Plätze zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung.

Wer Interesse hat, ein paar Tage in historischen Klostermauern zu verbringen und sich zu bilden, der kann sich noch zu verschiedenen Kursen anmelden. Das Angebot reicht von Gesundheitskursen bis hin zu Fahrradtouren durch Hohe Schrecke und Unstruttal. Es wird Näh- und Sprachenkurse geben. Frei sind Plätze gleich vom 18. bis 20. Juni beim „Hui Chun Gong – Den geheimen Verjüngungsübungen der chinesischen Kaiser“, vom 28. bis 30. Juni bei „Rückenfit“ und vom 2. bis 4. Juli „Weg mit dem Corona-Speck“. Mehr über Kräuter wird es beim Workshop „Kräutertöpferei“ vom 6. bis 8. Juli zu lernen geben. Patchwork und Nähen lernen werden vom 9. bis 11. Juli beziehungsweise vom 12. bis 14. Juli angeboten. Weitere Kurse und Anmeldung: Ländliche Heimvolkshochschule Thüringen, Kloster 6 Donndorf; Telefon: 034672/8 510 oder LHVHS@klosterdonndorf.de.