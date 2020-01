Neue Mitglieder und viele Auftritte

Der Tourismusverband Südharz Kyffhäuser ist weiter gewachsen im vergangenen Jahr. Am Ende des Jahres hatte der Verband 107 Mitglieder und damit 17 mehr als noch Anfang des Jahres. Zudem habe man auch das Einzugsgebiet erweitern können, teilte der gemeinsame Tourismusverband der Landkreise Kyffhäuser und Nordhausen mit. Neben Allstedt, Kelbra und Stolberg bekundeten auch Leistungsträger aus diesen Orten Interesse an der Arbeit des Verbandes.

Fürs neue Jahr hat der Verband auch wieder eine Vielzahl an Auftritte auf Messen und Veranstaltungen geplant. Nach der Internationalen Grünen Woche ab Freitag folgt Ende Januar bereits die Reisemesse Dresden. Ende Februar wird man zur Thüringenausstellung in Erfurt vertreten sein, im Juli beim Wandertag am Edersee, im September bei der Tour-Natur in Düsseldorf und schließlich noch bei den Reisemessen Reisen und Caravan in Erfurt im Oktober und der Touristik und Caravaning in Leipzig im November.

Geplant sind auch Teilnahmen mit dem neuen mobilen Hofladen an regionalen Veranstaltungen wie dem Bauernmakt in Braunsroda, Kyffhäuser-Berglauf, Harztorlauf, Fliederfest in Bad Frankenhausen, Rolandsfest in Nordhausen, dem Fahrradfest entlang des Unstrut-Werra-Radweges und dem Bauernmarkt in Bad Frankenhausen.