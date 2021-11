Neue Möbel und digitale Technik für Grundschule Wiehe

Neue Digitaltechnik und Möbel erhielt die Grundschule Wiehe am 10. November 2021 vom Landkreis. 263.000 Euro wurden investiert. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (rechts) übergab die Möbel an Schulleiterin Heike Schumann.

Kyffhäuserkreis. Der Kyffhäuserkreis investiert 263.000 Euro in die Ausstattung und die digitale Infrastruktur der Schule in Wiehe.

Für 263.000 Euro hat der Landkreis die Grundschule „Am Alten Wald“ in Wiehe neu ausgestattet. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) hatte am Mittwoch symbolisch die neue Schulmöbelausstattung an die Schulleiterin der Grundschule „Am Alten Wald“, Heike Schumann, übergeben. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Mit neuen Möbeln seien 14 Räume vom Klassenraum bis zum Werk- und PC-Raum, aber auch die Erzieher- und Sozialarbeiterräume sowie der Flurbereich ausgestattet worden.

Auf 103.000 Euro beliefen sich die Ausgaben hier. Hinzukamen noch 26.000 Euro für das neue Werkenkabinett, die der Landkreis finanzierte. Im Rahmen der Digitalpaktförderung hatte der Bildungsausschuss des Kreises ebenfalls beschlossen, die Investitionen in der Grundschule Wiehe vorzuziehen. Hierfür standen 160.000 Euro zur Verfügung. 140.000 Euro seien in die Infrastruktur verbaut worden und 20.000 Euro gab es für digitale Technik der Grundschule, hieß es in der Mitteilung weiter. Lieferung und Aufbau der Schulmöbel erfolgte durch Sponeta. Die Firma Famos errichtete das Werkenkabinett.

Es sei immer wieder ein sehr befriedigendes Gefühl, in die Zukunft und in die Bildung der Kinder zu investieren, erklärte Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider abschließend.