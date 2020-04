Pfarrer Günter Albrecht von der Elisabethkirche in Sondershausen.

Neue Regeln für Gottesdienste

An die Erlaubnis zum Gottesdienst sind strenge Auflagen geknüpft. Darauf weist die St.-Elisabeth-Gemeinde Sondershausen hin. Die zulässige Teilnehmerzahl je Gottesdienst ist auf 30 Personen beschränkt, es gilt die Abstandsregelung und der Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden.

In der katholischen Elisabethkirche sei jede zweite Bankreihe gesperrt worden. Die Sitzplätze wurden mit einem Kreuz im Abstand von mindestens 1,5 m gekennzeichnet. An den Laufwegen sind dafür Markierungen aufgeklebt. Im Zutrittsbereich stehen Desinfektionsmittel bereit. Auf musikalische Begleitung und Gemeindegesang wird weitgehend verzichtet. Am Ende des Gottesdienstes haben die Besucher, die Kirche einzeln und im vorgeschriebenen Abstand zu verlassen.

„Nach der Erfahrung von zwei Gottesdiensten bin ich sicher, dass wir alle Auflagen und Vorgaben gewissenhaft bedacht und erfüllt haben“, schreibt Pfarrer Günther Albrecht.