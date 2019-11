Sondershausen SondershausenEine neue Hundesteuersatzung hat die Stadt Sondershausen aufgesetzt. Der Steuersatz bleibt unverändert, hieß es in der Hauptausschusssitzung am Dienstag. Die neue Satzung wurde notwendig, um die Änderungen im ...

Neue Satzung für Hundesteuer

Eine neue Hundesteuersatzung hat die Stadt Sondershausen aufgesetzt. Der Steuersatz bleibt unverändert, hieß es in der Hauptausschusssitzung am Dienstag. Die neue Satzung wurde notwendig, um die Änderungen im Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren umzusetzen. Vor dem Beschluss der neuen Satzung muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 28. November die alte Satzung aufheben.