Neue Schilder und zeitgemäße Routen für Wanderfreunde im Kyffhäuserkreis

Frieder Barthel vom Planungsbüro „Radplan“ aus Weimar bringt zusammen mit seinem Kollegen Peter Leischner am Einstieg in die Schmücke am Bahnhof Heldrungen die neuen Wanderschilder an und richtet sie aus. Der an diesem Ort bereits befindliche Wanderwegweiser wurde im Zuge der Ausschilderung der Hohen Schrecke aufgestellt. Er steht unter Bestandsschutz.

Kyffhäuserkreis. Weimarer Planungsbüro „Radplan“ montiert neue Wanderwegweiser im Kyffhäuserkreis und beendet demnächst die Arbeiten in An der Schmücke.

Wanderer in der Stadt An der Schmücke können sich wieder an Wegweisern orientieren. Peter Leischner vom Weimarer Planungsbüro für Radverkehr, Wandern und Tourismus „Radplan“ und sein Kollege Frieder Barthel montieren in diesen Tagen die neuen Schilder an die verwaisten Pfosten.

Mit der Neubeschilderung ersetzt die Stadt nicht nur die maroden, teilweise stark verwitterten und mitunter kaum noch leserlichen alten Holzschilder. Zugleich wird damit auch die Gestaltungsrichtlinie zur Markierung von Wanderwegen aus der Touristischen Wanderwegekonzeption Thüringen 2025 umgesetzt.

„Die alte Beschilderung stammte zum Teil noch aus DDR-Zeiten oder wurde nach der Wende angebracht, als es noch viele ABM-Kräfte gab. Seither hatte sich nie wieder jemand drum gekümmert“, spricht Peter Leischner ein Problem an, das wohl jeder kennt, der sich bis heute über vergammelnde Schilder oder Bänke ärgert. Zum Umfang des Auftrags zur Neubeschilderung gehörte nach den Worten des Weimarers zudem auch, zeitgemäße Wanderrouten zu etablieren.

Auch hier lag einiges im Argen. „Die ausgeschilderten Wanderrouten stammten zum Teil aus den 1960er/1970er-Jahren: Zuganbindung, Einkehrmöglichkeiten, Ferienlager – es waren ganz andere Zeiten, eine andere Philosophie“, sagt Peter Leischner. Das Waldschlösschen bei Heldrungen beispielsweise empfängt schon lange keine Gäste mehr. „Heute wandern die Leute auch nicht mehr so viel und lieber kleinere Runden. Unter diesen Aspekten haben wir beispielsweise im Bereich um den Bahnhof neue Touren entwickelt“, erzählt Leischner.

Eine davon führt über sieben Kilometer am Rand der Schmücke entlang zur Wasserburg und von dort durch die Stadt am Naturschwimmbad und der Fischweide wieder zurück. Auch über das Waldschlösschen kann man wieder zum Bahnhof zurückkehren. Die andere über den Wächterberg und die Sachsenburgen nach Oldisleben führt über 14 Kilometer zur Goethe Chocolaterie und wieder zurück. „Unterwegs kann im Sommer auch das Freibad besucht werden“, erklärt Leischner die Idee.

Wenn der Auftrag der Weimarer in der Stadt An der Schmücke abgeschlossen ist, werden 200 neue Wegweiser entlang der Wege die Wanderer leiten. 70.000 Euro gab es dafür aus dem Landesprogramm. Der Eigenanteil der Stadt bestand darin, die alte Beschilderung zu entfernen und Baufreiheit für die neuen Schilder zu schaffen.

Dass mancherorts nun zwei Wegweiser nebeneinander stehen, begründet Leischner mit einem Parallelprojekt. So seien im Zuge der Ausweisung des Wandergebiets Hohe Schrecke vor Jahren zwei Verbindungswege in die Schmücke ausgewiesen worden. Die Schilder hätten nun Bestandsschutz und dürften nicht verändert werden, verwies er etwa auf den Einstieg in die Schmücke am Bahnhof Heldrungen.

Das Büro „Radplan“ ist auf Rad- und Wanderwege spezialisiert und hat laut Leischner auch schon den Unstrutradweg geplant und beschildert. Auch die Neubeschilderung im Kyffhäuser übernahmen die Weimarer. Demnächst werden sie in Sondershausen und Umgebung im Einsatz sein und noch in diesem Jahr auch die Arbeiten im Helbetal und Helbedündorf abschließen.