Neue Schule präsentiert sich

Eine gute Chance, das neue Gebäude des Kyffhäuser-Gymnasiums einmal von innen zu sehen, bietet sich am Samstag, 22. Februar. Von 10 bis 12 Uhr könne man nicht nur Einblick in die Räumlichkeiten nehmen, sondern auch diverse Angebote zum Kennenlernen des Schulalltags sowie der inhaltlichen Arbeit am Gymnasium nutzen, teilte Schulleiterin Silvia Exner mit. Die Fachbereiche öffnen ihre Türen, stellen Projekte vor und laden zum Mitmachen ein. Einen Schwerpunkt bilde das Fremdsprachenangebot. Darüber hinaus würden Arbeitsgemeinschaften zeigen, welche Möglichkeiten das Kyffhäuser-Gymnasium auch außerhalb des Unterrichts bietet: von Lego-Robotics über Geocaching bis Modellbau. Für künftige Schüler haben man zudem in diesem Jahr etwas Besonderes vorbereitet. Mit einer Schulrallye über mehrere Stationen und Gebäude könne die Einrichtung entdeckt werden. Hier winken kleine schultypische Preise für alle Teilnehmer. Außerdem werde sich der Förderverein der Schule vorstellen und man könne sich über den Essensanbieter informieren.