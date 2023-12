Neue Sondershäuser Stadtbibliothek kann sich wieder über mehr Besucher freuen

Sondershausen Nach Umzügen und den Coronabeschränkungen steigen die Besucherzahlen wieder. Fast 10.000 Besucher wurden in diesem Jahr gezählt.

Fast 10.000 Besucher waren in der neuen Sondershäuser Stadtbibliothek „Johann Karl Wezel“ in diesem Jahr zu Gast. 9974 waren es ganz genau und damit 737 mehr als ein Jahr zuvor. Im November 2022 hatte die Bibliothek ihr neues Quartier am Marktplatz bezogen. Im Haus zum Schwan sind seitdem auf drei Etagen barrierefrei rund 50.000 Bücher, Spiele und andere Medien untergebracht. 179 Neuanmeldungen habe es laut Stadtverwaltung gegeben.

Umzüge und das Übergangsquartier in der Carl-Schroeder-Straße hatten die Besucherzahlen im vergangenen Jahr zurückgehen lassen. Aber auch die Coronapandemie und ihre Einschränkungen machten sich in den Besucherstatistiken bemerkbar. 2021 waren sogar nur 9034 Nutzer gezählt worden. Im Vergleich zu 12.200 im Jahr 2020 oder 22.000 Besuchern im Jahr 2014.

Die vielen Besucher verließen die Bibliothek offenbar auch mit Büchern unter dem Arm. Und sicher nicht nur mit diesen. Die Zahl der ausgeliehenen Medien stieg insgesamt in diesem Jahr wieder an. 30.829 ausgeliehene Medien waren es bis Ende des Jahres. 2022 waren es nur 25.221 Medien – so wenige wie seit Jahren nicht. Selbst in den Coronajahren, als die Bibliothek gar nicht oder nur umständlich erreichbar war, reichten die Bibliothekarinnen doch immer noch fast 40.000 Medien aus.

Mit der Wieder-Eröffnung der Bibliothek wurden auch wieder mehr Veranstaltungen ausgerichtet: Traditionell ist der Vorlesewettbewerb der 6. Klassen im Landkreis, aber daneben gab es auch Kindermusiktheater mit Ellen Heimrath. Eine Premiere war der Schreibwettbewerb, bei dem drei Kinder und Jugendliche als Gewinner in ihrer Altersklasse ihre selbstgeschriebene Geschichte in einem Tonstudio auf eine Tonie-Figur selbst einsprechen durften und diese im kommenden Jahr zur Ausleihe in der Stadtbibliothek zur Verfügung steht. Für das Projekt wurde die Bibliothek mit dem Förderpreis für Thüringer Bibliotheken ausgezeichnet.