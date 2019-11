Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Stadtbroschüre

Die elfte Auflage der Bürgerinformationsbroschüre mit Stadtplan ist neu erschienen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Bearbeitung der Broschüre erfolgte in Zusammenarbeit mit der Stadt. Das Heft ist kostenlos im Bürgerbüro und in der Tourist-Information erhältlich, kann aber auch auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen werden. Die Broschüre informiere über das Leben in Sondershausen, die Stadtgeschichte, die Ortsteile, Sondershausen in der Zukunft, der Zusammensetzung des Stadtrates und zur Struktur der Stadtverwaltung. Ferner gibt es Auskunft zu wichtigen Anlaufpunkten in der Stadt. Eine Übersicht über die behindertengerechte Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude, eine Anleitung zur Ersten Hilfe und Notrufnummern ergänzen die Broschüre. (red)