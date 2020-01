Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Starkstromtrasse durch Kyffhäuserkreis weckt Bedenken

Bei Gundersleben wird es für die geplante neue Stromleitung durch den Kyffhäuserkreis mit ihren 50 Metern hohen Masten und einem Ausleger von 30 Metern Breite wahrscheinlich ziemlich eng. Die Befürchtungen der Einwohner des Dorfes, die Trasse könnte künftig noch näher an die Häuser heranrücken, kamen beim Infomarkt zum Neubau der 380-Kilovolt-Leitung am Donnerstag in Ebeleben zur Sprache.

In Dialog mit Bürgern treten Mit der ersten von zwei Veranstaltungen im Kyffhäuserkreis wolle das Unternehmen „50 Hertz“, das die Stromleitung plant, die Menschen in der betroffenen Region frühzeitig in die Entwicklung des Projektes einbinden. Das erklärte Dirk Manthey, der bei dem Vorhaben für die Beteiligung der Öffentlichkeit zuständig ist. Er stellte sich gemeinsam mit Projektleiterin Katharina Scheibner und Experten für Technik und rechtliche Aspekte beim Bau der Stromtrasse den Fragen und Anregungen von Bürgern aus Ebeleben und Orten in der Umgebung, die ebenfalls von dem Vorhaben berührt werden könnten. Beeinträchtigung der Lebensqualität befürchtet Neben dem Problem der Nähe zu Gundersleben nahmen die Projektmitarbeiter auch die Sorge von Einwohnern Immelborns auf, die von einer Reihe riesiger Masten unweit ihres Ortes ihre Lebensqualität beeinträchtigt sehen. „Wir können jetzt noch keine konkreten Lösungen anbieten. Im Moment suchen wir gerade die optimale Trassenführung und wollen dabei die Äußerungen der Betroffenen einfließen lassen“, erklärt Manthey. Kollision mit Windpark vermeiden In etwa zwei Jahren soll mit der konkreten Planung begonnen werden, gebaut werde frühestens 2027, so der stellvertretende Projektleiter. Bis dahin dürfte auch geklärt sein, dass die neue Trasse nicht mit einem Windpark kollidiert, der bei Bellstedt entstehen soll. Für Gundersleben werde ebenso eine Lösung gefunden. Weitere Planungsaufgaben werden die Projektmitarbeiter sicher bekommen, wenn sie am heutigen Samstag zwischen 16 und 19 Uhr im Goldenen Löwen am Greußener Marktplatz mit den Menschen aus der Gegend um Greußen ins Gespräch kommen.