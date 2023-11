Neue Tafel für Weltkriegsopfer in Heldrungen

An diesem Sonntag ist Volkstrauertag. Auch in der Stadt An der Schmücke wird an diesem Tag der Toten der Weltkriege gedacht.

Heldrungen. Feierliche Enthüllung am Volkstrauertag auf dem Heldrunger Friedhof

Das traditionelle Gedenken der Toten beider Weltkriege am Volkstrauertag am Denkmal auf dem Heldrunger Friedhof wird an diesem Sonntag mit der feierlichen Enthüllung einer neuen Gedenktafel verbunden. Das berichtete Ortschaftsbürgermeister Roland Schröder (pl) am Mittwoch auf Nachfrage. Nach einem öffentlichen Aufruf seien zusätzlich zu den 99 namentlich bereits bekannten Weltkriegsopfern aus dem Zweiten Weltkrieg weitere Weltkriegsopfer gemeldet worden, so dass die neue Tafel nun 102 Namen enthält. Eröffnen wird die Gedenkveranstaltung am Sonntag Pfarrer Dirk Sterzik mit einem Trompetensolo, anschließend werde es eine kleine Ansprache des Pfarrers geben und der Kranz niedergelegt. Die Gedenkfeier ist öffentlich, Beginn ist 10 Uhr.