Neue Verbandsvorsitzende gesucht

Kyffhäuerkreis. Mit dem Rückzug Holger Häßlers (pl) als Bürgermeister der Stadt An der Schmücke zum Jahresende wird auch der Vorsitz des Zweckverbandes Tierheim Gehofen sowie des Abwasserzweckverbandes „Thüringer Pforte“ (AZV) vakant. Eine Neuwahl werde erfolgen, wenn in der Stadt An der Schmücke der neue Bürgermeister im Amt ist, erklärte auf Nachfrage Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD), der für die Kurstadt in beiden Zweckverbänden vertreten ist. Auf die Frage nach eigenen Ambitionen reagierte er unter Verweis auf seine Funktionen in anderen Gremien allerdings ablehnend.

Die Bürgermeisterwahl in der Stadt An der Schmücke ist für den 21. Februar festgelegt. kf