Neuer Bildband über Artern erscheint

Artern. „Arterner Momente“ heißt das neue Werk des Heimatvereins Aratora.

Einen historischer Bildband mit dem Titel „Arterner Momente“ hat der Heimatverein „Aratora“ aufgelegt. Druckfrisch liege der lange erwartete Bildband „Arterner Momente aus einem Jahrhundert Fotografie – Ein Konvolut aus privaten Bilderalben und der Sammlung des Heimatvereins Aratora“ vor und kann ab sofort erworben werden. das teilte Andreas Schmölling, der Vorsitzende des Heimatvereins mit.

Erhältlich sei das Buch beim Heimatverein unter Telefon 03466/32 01 39. Ferner es ab Montag, 28. Juni, auch im Spielzeugladens „idee+spiel“ in der Wasserstraße 1 angeboten. Zudem findet, wenn es das Wetter zulässt, am Freitag, 2. Juli, zwischen 10 und 13 Uhr der Verkauf an einem Stand auf dem Wochenmarkt statt.

Das neue Buch sei in Größe und Layout seinen drei Vorgängern angeglichen: Format A5 quer, 128 Seiten Umfang mit 123 Schwarzweißfotos aus der Zeit zwischen etwa 1880 bis etwa 1980. Der Preis beträgt, wie der der vorangegangenen Bildbände, gleichfalls zwölf Euro. Zu beachten ist jedoch, das umständehalber die Auflage auf lediglich 200 Exemplare reduziert werden musste.