Neuer Fahrplan für den Bürgerbus

Ab 3. April tritt für den Bürgerbus in Bad Frankenhausen ein neuer Busfahrplan in Kraft. Im Bild Bad Frankenhausens City-Managerin Angelina Schönstedt an der Bushaltestelle vor ger Grundschule in Udersleben, zu deren Aufgabenbereich in der Stadtverwaltung der Bürgerbus gehört.