Neuer Internet-Auftritt

Unter dem Motto „Im Herzen Musik“ startet die Stadt Sondershausen einen neuen Internet-Auftritt. Mit der Plattform geht die Musikstadt neue Wege im laufenden Markenprozess. So werden nicht nur die umfangreiche und breitgefächerte Musiktradition der Stadt oder das nuancierte Angebot an musikalischen Veranstaltungen porträtiert. Es werden Mitmachangebote bereitgestellt, Informationen zur Musikförderung gegeben und die Musikausbildung in der Stadt beleuchtet. Musikinteressierten bietet der Netzauftritt eine Reihe von Info- und Kontaktmöglichkeiten, um sich mit Veranstaltern, Musikern sowie Anbietern von Veranstaltungsräumlichkeiten oder Bühnenausstattern zu verbinden. Ein Netzwerk soll mit diesem Forum geschaffen werden, das sämtliche Facetten um die Musik abdecken kann.

Die Plattform ist über alle digitalen Endgeräte erreichbar unter www.im-herzen-musik.de