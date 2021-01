Neuer Kobb in Roßleben-Wiehe

Roßleben-Wiehe. Drei neue Kontaktbereichsbeamte (Kobb) nehmen als direkte Ansprechpartner für die Bürger mit Beginn des neuen Jahres im Kyffhäuserkreis ihre Arbeit auf. Den Anfang mit der offiziellen Amtseinführung machte Polizeihauptmeister Helge Schmidt. Der 50-Jährige übernimmt den Bereich Roßleben-Wiehe, der nach dem Ausscheiden von Bernd Meyer ein halbes Jahr unbesetzt war.

Mit Helge Schmidt übernimmt ein erfahrener Streifenpolizist aus Artern das Amt. Als Mitarbeiter der Polizeistation Artern war er schon in jedem Winkel im östlichen Kyffhäuserkreis. „Was natürlich nicht heißen soll, dass es irgendwo nicht doch noch eine Gasse gibt, die ich nicht kenne“, schmunzelt er am Mittwoch im Bürgermeisterzimmer von Steffen Sauerbier (SPD), der die Wiederbesetzung der Stelle in seiner Stadt schon ungeduldig erwartet hatte.

„Es ist nicht so, dass in der Stadt hohe Kriminalität herrscht. Aber Polizeipräsenz zeigen und das zu wechselnden Zeiten, das ist wichtig“, findet der Bürgermeister, der den in Begleitung von PI-Chef Hans-Jürgen Feierabend gekommenen neuen Kobb in seinem Bürgermeisterzimmer willkommen hieß.

Brennpunkte auch in Roßleben-Wiehe

Nicht zuletzt ginge es dabei auch um das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürger. Keiner solle denken, man könne machen, was man wolle, fügte Sauerbier hinzu. Auch in Roßleben-Wiehe gebe es Brennpunkte, verwies er etwa auf die alte Schule in Wiehe oder den Bereich der nach dem Abbruch des „Hirsches“ aufwendig gestalteten kleinen Grünfläche gegenüber des Rathauses. Schon kurze Zeit nach Fertigstellung im vergangenen Jahr tobten sich dort Vandalen aus.

Die vakanten Kobb-Stellen Roßleben-Wiehe, An der Schmücke und Bad Frankenhausen waren von der Landespolizeidirektion im Paket ausgeschrieben worden. Auf die drei Stellen habe es mehrere Bewerber gegeben, berichtete der Leiter der Polizeiinspektion Kyffhäuser, Hans-Jürgen Feierabend. Die Wiederbesetzung sieht er allerdings mit gemischten Gefühlen. Denn andererseits fehlen ihm mit zwei Neubesetzungen durch Kollegen der Polizeistation Artern wieder zwei Kollegen im Streifendienst, was die Dienstschichten schwäche, da „auf absehbare Zeit nicht mit einer Nachbesetzung der frei gewordenen Stellen zu rechnen“ sei.

Acht Kontaktbereiche im Kyffhäuserkreis

Acht Kontaktbereiche hat die Polizei im Kyffhäuserkreis, die mit neun Kontaktbereichsbeamten (zwei in Bad Frankenhausen) besetzt sind. Aus Sicht des PI-Chefs allerdings nicht ausreichend: „Auch in Greußen muss noch ein zweiter Kontaktbereichsbeamter hin“, fordert Feierabend mit Blick auf das dazugehörende Großenehrich.

Polizeihauptmeister Helge Schmidt freut sich derweil auf seine neuen Aufgaben in Roßleben-Wiehe. Nach 25 Jahren Streifendienst ist er froh, nun geregeltere Dienstzeiten ohne regelmäßige Nachtschichten zu haben.