Neuer Sirenenton lässt aufhorchen

Der Kyffhäuserkreis hat zusammen mit den Kommunen alle 110 Sirenen im Kreis umgerüstet, damit sie im Katastrophenfall auch Signale für die Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall wiedergeben können. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) verfolgte den Test in Gestalt eines Warntages am Freitag auf dem Markt vor dem Rathaus in Bad Frankenhausen.