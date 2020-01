Die Metallbaufirma Cioch & Triemer – hier mit Gerd Sauermann (links) und Daniel Cioch – hat im Auftrag der Stadt Sondershausen den defekten Steigbügel an der Rennschnecke in der Fußgängerzone durch einen neuen ersetzt.

Sondershausen. Arbeiten am Spielgerät in Sondershäuser Fußgängerzone abgeschlossen.

Neuer Steigbügel für die Rennschnecke

Für Kinder ist sie ein beliebtes Spielgerät und bei den Eltern und Großeltern ein willkommenes Fotomotiv, wenn die Kleinen darauf sitzen. Gemeint ist die so genannte Rennschnecke auf dem Wetzelplatz in der Sondershäuser Fußgängerzone. Die Metallbaufirma Cioch & Triemer – hier mit Gerd Sauermann (links) und Daniel Cioch – hat am Montag im Auftrag der Stadt Sondershausen einen defekten Steigbügel an der Travertin-Figur durch einen neuen ersetzt.