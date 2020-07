In Bad Frankenhausen ist der Trailpark fertig. Auch wenn die offizielle Eröffnung noch aussteht und die Abnahme ebenfalls nicht nicht erfolgt ist -- das neue Highlight für Mountainbiker in der Kurstadt hat sich herumgesprochen und einige probieren es schon fleißig aus.

Bad Frankenhausen. Mountainbiker in Bad Frankenhausen können sich bald schon in einem neuen Trailpark austoben.

Neuer Trailpark in Bad Frankenhausen wird Freitag eröffnet

Am Udersleber Weg wird am Freitag, dem 31. Juli, der neue Fahrrad-Trailpark in Bad Frankenhausen um 13 Uhr eingeweiht. Der Park soll für Bike-Begeisterte neue Maßstäbe in Nordthüringen setzen. Durch die Baumaßnahme ist ab Herbst 2019 ein Park mit vielen Sprung- und Geschicklichkeitselementen sowie Steilkurven entstanden. Der Parcours gliedert sich in verschiedene Teilbereiche unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Ziel ist es, die Anlage zu großen Teilen durch die Nutzer – Jugendgruppen und engagierte Vereine – selbst zu pflegen sowie in ständigem Austausch mit der Stadt Bad Frankenhausen gemeinsam zu unterhalten. Die Kosten beliefen sich auf 178.000 Euro, 100.000 davon stammen aus Fördertöpfen.