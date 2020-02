Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Vorstand beim Feuerwehrverein Sonderhausen Mitte

Der Förderverein der Feuerwehr Sondershausen Mitte hat einen neuen Vorstand. Achim Wernicke wurde von der Mitgliederversammlung am Samstag zum neuen Vorsitzenden gewählt. Sein Vorgänger Maik Olsen hatte nach nur einem Jahr sein Amt niedergelegt. „Die Anfeindungen, die mir persönlich von ehemaligen Feuerwehrleuten und ausgetretenen Vereinsmitgliedern entgegenschlugen, konnte und wollte ich so nicht mehr hinnehmen“, begründete Olsen seinen Rücktritt. „Besonders schlimm finde ich, dass die Vorwürfe oft von Leuten kamen, die in der schwierigen Zeit, die der Verein und die Feuerwehr Sondershausen Mitte insgesamt hinter sich hat, selbst keine Verantwortung übernehmen wollten.“ Wegen Querelen in der Feuerwehr hatte auch der Verein großen Mitgliederschwund hinnehmen müssen. Die Unstimmigkeiten hätten, wie Olsen erklärte, auch dazu geführt, dass kein Gast aus einer anderen Wehr die Jahreshauptversammlung des Vereins besuchen oder gar ein Grußwort halten wollte.

Auch Vize-Vereinschef Oliver Mieth hatte die Konsequenz aus der aus seiner Sicht haltlosen Kritik gezogen und sein Amt zur Verfügung gestellt. Als sein Nachfolger wurde Felix Kreutz gewählt. Als einziger aus dem alten Vorstandstrio hatte sich Andreas Dörre erneut zur Wahl gestellt: „Von irgendwelchen Pöbeleien von der Seite lasse ich mich nicht von meiner Arbeit für den Verein abbringen.“ Dörre wurde als Schatzmeister wiedergewählt. „Nach 30 Jahren werde ich den Verein jetzt nicht einfach untergehen lassen“, erklärte Wernicke, warum er sich für den Posten als Vorsitzender zur Verfügung stellte. „Ich will nun alles dafür tun, die Kameradschaft wieder zu stärken. Dafür brauche ich eure Hilfe“, appellierte er an die Mitglieder. Über die Kameradschaftspflege hinaus sei der Verein wichtig, um viele kleine Dinge zu regeln, die den Einsatzkräften ihren Dienst erleichtern oder helfen den Nachwuchs zu begeistern, stellte Felix Kreutz klar. Das sollte nicht unterschätzt werden, wenn man über Zukunft des Fördervereins ernsthaft nachdenkt.