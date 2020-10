Neuer Zoff um Zukunft der Teiche

Hohe Wellen schlägt der Bieterwettstreit um das Naturbad Bebraer Teiche. Die Wogen drohen nun sogar, die Mitbewerber Charlotte und Philipp Jahn aus dem Rennen zu werfen, bevor der Stadtrat am Donnerstag nicht-öffentlich die Entscheidung über den neuen Besitzer fällen will. Zu kentern droht das Konzept der beiden Sondershäuser, weil sie darin nicht auf Dauer garantieren, eine öffentliche Badeanstalt, das heißt, Baden unter Aufsicht von Rettungsschwimmern, zu betreiben.

In sozialen Netzwerken wird heiß debattiert. Vor allem, weil SPD-Stadträtin Anne Bressem dort ihre Vermutung äußerte, es gäbe Machenschaften, die Jahns aus dem Verfahren zu drängen, nachdem ihr Konzept bei der Präsentation viel Beifall gefunden hatte. Das versuchte der Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) zu entkräften, heizte aber mit nebulösen Andeutungen über plötzlich aufgetauchte neue Informationen „die mich wie ein Schlag getroffen haben“ die Gerüchteküche nur noch mehr an.

Mitte August hatten Charlotte und Philipp Jahn, Juniorchef vom Freizeitpark Possen, ihr Angebot für die Bebraer Teiche bereits abgegeben. Foto: Timo Götz

Die Woge losgetreten hatte bereits direkt nach der öffentlichen Präsentation der Bewerberkonzepte Stadtrat Patrick Weber (NPD) vergangenen Donnerstag. „In der Ausschreibung gefordert war eine öffentliche Badeanstalt. Da kann der Stadtrat nun im laufenden Vergabeverfahren keine Abstriche mehr machen“, erklärt Weber am Montag auf Nachfrage. Weber hatte Philipp Jahn, wie dieser auch bestätigt, mit der Frage konfrontiert, ob er die Rückfallklausel unterschreiben würde, die an den Kaufvertrag für die Bebraer Teiche gekoppelt wäre, wenn er den Zuschlag bekomme.

Jahn hatte mit einem klaren Nein geantwortet

Darin soll festgeschrieben werden, dass das Objekt wieder an die Stadt zurückfällt, wenn der Besitzer nicht mehr für beaufsichtigten Badebetrieb sorgt. Jahn hatte mit einem klaren Nein geantwortet und Weber diese Weigerung direkt Sondershausens Bürgermeister und anderen Stadträte weitergetragen. „Darüber müssen diese doch informiert sein, bevor sie vielleicht über die Vergabe an Familie Jahn entscheiden und damit rechtliche Probleme auslösen.“

Überraschen dürfte Jahns Antwort allerdings eigentlich weder Grimm noch ein Stadtratsmitglied. Seit Monaten ist bekannt, dass sein Konzept darauf baut, die bestehende Badeanstalt in eine unbeaufsichtigte Badestelle mit offizieller Widmung umzuwandeln. Davon rückte Philipp Jahn auch am Montag nicht ab: „Eine Badeaufsicht ist wirtschaftlich auf Dauer nicht zu tragen.“ Erklären kann er sich hingegen nicht, warum seine Bewerbung nicht gleich von der Arbeitsgruppe aus Stadtratsmitgliedern und Verwaltung aussortiert worden war, wenn sie doch nicht ausschreibungskonform war. Fünf andere Konzepte waren wegen Mängeln bereits ausgesiebt worden.

Vorschlag ging per E-Mail an Stadträte und den Bürgermeister

Jahns Bewerbung im Rennen zu lassen, sei eine Kompromissentscheidung gewesen, erklärt Dorothea Marx, die für die SPD-Stadtratsfraktion in der Arbeitsgruppe saß. Mit ihrer konzeptionellen Zusage, die Badeanstalt zunächst unter Aufsicht zu betreiben, bis die Variante Badesee so geregelt sei, dass sie dem Anspruch der Stadt auf einen öffentlichen Badebetrieb an den Bebraer Teichen genüge, hätten die Jahns die Ausschreibungskriterien erfüllt.

Nach Gesprächen mit der Stadt hatte Philipp Jahn am Montag kurzerhand vorgeschlagen, die Rückfallklausel so zu formulieren, dass allen Bewerbern die Option gegeben wird, nachträglich auf eine Variante umzuschwenken, die Baden am Teich ohne Aufsicht ermöglicht. Damit wäre kein Mitbewerber in der aktuellen Ausschreibung benachteiligt und der Stadtrat könne schnell entscheiden. Der Vorschlag ging am Montagabend per E-Mail an Stadträte und den Bürgermeister.