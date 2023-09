Neues aus dem Kyffhäuserkreis: Blick hinter die Kulissen der Klosterschule, Wanderung ins Eichsfeld

Das Einwohnermeldeamt in Artern muss an zwei Tagen geschlossen bleiben. Das und mehr in unserem Nachrichtenüberblick.

Klosterschule Roßleben öffnet ihre Türen

Zu einem Tag der offenen Tür heißt am Samstag, dem 23. September, die Klosterschule Roßleben willkommen. Von 13 bis 16 Uhr präsentiert sich die Schule mit ihren Fachschaften, mit Tagesinternat, Mensa, dem Bauprojekt für das neue Lernhaus und vielem mehr.

Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ trifft sich

Die nächsten Treffen der Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ finden am Samstag, dem 9. September, um 10 Uhr im Sondershäuser Familienzentrum Düne und am Donnerstag, dem 14. September, um 17.30 Uhr in der Arterner Dienststelle des Landratsamtes statt. Um eine vorherige Anmeldung bei Elke Heinrich wird gebeten.

Wanderungen des Hainleite-Wanderklubs

Vom Parkplatz Achteckhaus ins Eichsfeld geht es mit dem Hainleite-Wanderklub Sondershausen am Mittwoch, dem 13. September. Start ist um 8 Uhr, Ziel sind die Dietenröder Klippen. Am Sonntag, dem 17. September, findet der 31. Thüringer Wandertag in Ilfeld statt. Treffpunkt ist erneut 8 Uhr der Parkplatz Achteckhaus. Interessenten sollen sich beim Wanderklub melden.

Einwohnermeldeamt in Artern bleibt geschlossen

Das Einwohnermeldeamt der Stadtverwaltung Artern bleibt am 8. und 15. September geschlossen. Darüber informiert die Stadtverwaltung und bittet um Beachtung.