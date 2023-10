Neues Buch über Kyffhäuser und Südharz

Kyffhäuserkreis. Auf den Spuren der Vorzeit den Kyffhäuser erkunden, dazu lädt ein neues Buch von Geologen ein.

In der Buchreihe „Auf den Spuren der Vorzeit“ des Verlags Quelle & Mayer ist ein Band zu Südharz und Kyffhäuser erschienen. In dem Buch werden Wanderungen vorgeschlagen, die dem natur- und erdgeschichtlich Interessierten einen umfassenden Einblick in die Geologie dieses Raumes vermitteln. Dazu gehören unter anderem die gefalteten variszischen Gesteine des Harzes, vulkanischen Vorkommen im Ilfelder Becken, Zechstein-Abfolgen am Südrand und die geologische Struktur am Kyffhäuser. In Verbindung mit vielfältigen, ergänzenden Informationen zu Lehrpfaden, Mineral- und Fossilfundstellen, Museen, Schaubergwerken und vieles andere mehr, ist jeder Band der Reihe die ideale geo-touristische Begleitung. Autoren sind die Geologen Rainer Müller, Hans Joachim Franzke und Firouz Vladi.