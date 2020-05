Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Bürgerradio sendet aus der Region

Ab Juni will der Sender regelmäßig aus dem Kyffhäuserkreis im Rahmen des Projektes „Bürgermedienpatenschaften“ berichten, teilte Enno-Senderchefin Sandra Witzel mit. Im Businesscenter BIC in der Waldstraße in Sondershausen hat der Sender ein Büro, in dem zweimal in der Woche die Projektverantwortliche Susanne Schedwill als Ansprechpartnerin vor Ort sein wird und sich auf die Suche nach interessanten Menschen und Geschichten begeben wird.

Neben der Berichterstattung aus der Kyffhäuserregion soll Kern des Projektes der Aufbau einer Bürgerredaktion sein. Vereine sollen sich und ihre Arbeit vorstellen können. Mit Workshops „Fit fürs Radio“ oder „Schreiben fürs Hören“ sollen die Interessierten befähigt werden, selbst Radiobeiträge unter journalistischer Anleitung zu erstellen und über ihren Ort beziehungsweise ihre Region zu berichten. Wer Lust hat, seinen Verein bei Radio Enno vorzustellen, kann sich per E-Mail unter: susanne.schedwill@gmx.de anmelden. Radio Enno kann in Sondershausen über Internetstream unter: www.radio-enno.de gehört werden.