Die Kirche Sankt Trinitatis in Holzengel

Neues Dach für Kirche in Holzengel

Holzengel. Mit Hilfe von Mitteln der Stiftung Kirchenbau, Städtebauförderung und Eigenmitteln kann Sanierung gestemmt werden.

Die Kirche St. Trinitatis in Holzengel hat ein neues Dach, auch dank der Förderung durch die Stiftung Kirchenbau. Um 1750 war die Kirche neu errichtet worden, nachdem der Vorgängerbau durch Blitzschlag zerstört worden war. Erhalten blieb nur der massive Turm aus dem 14. Jahrhundert. Das Langhaus ist mit einem sogenannten Mansardwalmdach gedeckt und hier habe auch das Problem gelegen, berichtet die Stiftung. Als im September 2021 die Kirche eingerüstet war, konnten Mauerkronen, Tragwerk und Dachauflage genauer in Augenschein genommen werden. Eine ganze Reihe an Bauteilen war stark verformt, Mauerschwellen und Stichbalken waren schwer beschädigt oder fehlten ganz. Die Standsicherheit war nicht mehr gewährleistet und es bestand akuter Handlungsbedarf.

182.000 Euro sollten die Arbeiten kosten. 49.000 Euro konnten aus Eigenmitteln der Kirchgemeinde aufgebracht werden. Die Förderung durch die Stiftung Kirchenbau brachte weitere 10.000 Euro.

Im vergangenen Jahr flossen dann Mittel aus dem Sonderprogramm der Thüringer Städtebauförderung. Im Winter konnten so die dringenden Dacharbeiten erfolgreich abgeschlossen werden. Im Inneren geht es mit dem Verschluss des hölzernen Tonnengewölbes noch weiter.

Den Menschen vor Ort sei ihre Kirche sehr wichtig. Bereits in der Wendezeit sei der Innenraum mit großem persönlichen Engagement der Einwohner renoviert worden. Das habe die Gemeinde näher zusammengebracht.

Neben den regulären Gottesdiensten und Kasualien zu besonderen Anlässen sollen nach der abgeschlossenen Sanierung auch wieder mehr musikalische Veranstaltungen und Konzerte in St. Trinitatis stattfinden, heißt es.