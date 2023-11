Neues Kühlaggregat für die Tafel in Sondershausen

Sondershausen. Mit Hilfe von Spenden kann die Tafel in Sondershausen ihre Kühlzelle wieder betreiben.

Die Tafel Sondershausen kann ein neues Kühlaggregat anschaffen. Mit Hilfe von 5000 Euro Lottomitteln und einer Spende des Lions-Clubs Sondershausen über 2500 Euro kann das Aggregat finanziert werden, teilte Jürgen Rauschenbach mit, Geschäftsführer der Fördergesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU), die die Tafel in Sondershausen und Greußen betreibt.

Das Kühlaggregat gehört zu einer drei mal drei mal zwei Meter großen Kühlzelle der Tafeleinrichtung in der Sondershäuser August-Bebel-Straße. Eine funktionierende Kühlzelle ist wichtig, um Milchprodukte für die Ausgabe an die Tafelkunden zu lagern, berichtet Rauschenbach. Nun können wieder Waren aus dem Zentrallager der Tafeln in Blankenhain geholt werden.