Neues Lesefutter aus dem öffentlichen Bücherschrank

Der öffentliche Bücherschrank im Bürgerzentrum Cruciskirche in Sondershausen hat ab jetzt wieder jeden Montag von 16.30 bis 17.30 geöffnet. Karl-Ernst Weinrich war am Montag der erste Besucher. Er ist ein eifriger Besucher des Bücherschrankes, der von Manfred Kucksch betreut wird. Fündig wird der Senior immer, derzeit sind seine literarischen Vorlieben Kriminalromane. Mit einem ganzem Stapel Literatur verlässt der 86- Jährige das Bürgercafé, in man stöbern, bestellen und auch mitnehmen kann. Am Donnerstag findet von 16 bis 17 Uhr auch das erste Leseportal statt, dort soll der Welttag des Buches am 23. April vorbereitet werden. Alle zwei Wochen treffen sich Freunde des Buches dazu, um über Autoren und neuste Bucherscheinungen zu sprechen.