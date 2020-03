Neues Löschfahrzeug für Thüringenhausens Feuerwehr

Seit Sonntag verfügt die Freiwillige Feuerwehr Thüringenhausen über ein einsatzfähiges Löschfahrzeug. Für etwa 10.000 Euro hat die Stadt Ebeleben, deren jüngster Ortsteil Thüringenhausen seit Jahresbeginn ist, ein gebrauchtes, aber komplett überholtes Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) mit Wassertank beschafft. Das Geld stammt noch aus der Kasse der ehemals eigenständigen Gemeinde und war speziell für den Zweck, ein neues Feuerwehrauto zu kaufen, an Ebeleben übergeben worden.

Die Stadtverwaltung ging sofort auf Suche nach einem passenden Modell. „Mit dem alten B 1000 Baujahr 1976 konnten wir doch keinen Kameraden mehr mit gutem Gewissen in den Einsatz schicken. Es kann sein, dass der noch immer auf seinen Originalreifen rollt“, erklärte Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel am Sonntag bei der Fahrzeugübergabe. Zwar sei das beschaffte Auto auch schon 25 Jahre alt, dafür aber komplett überholt. Es haben außerdem den großen Vorteil, dass es mit einem Löschwassertank ausgestattet sei, fügt Stadtbrandinspektor Andreas Sorber hinzu. „Wir brauchen eine Einsatztruppe mit Löschfahrzeug in Thüringenhausen. Die Ebelebener Wehr verfehlt die geforderten Einsatzzeiten hier um eine Minute.“

15 Einsatzkräfte um Wehrführer Wilfried Karlstedt stehen bereit, seitdem die Wehr im vergangenen Jahr wieder reaktiviert worden war. Alle hätten bereits eine Truppmannausbildung, so Sorber. Demnächst werde ein Truppführer geschult. Außerdem bekommen alle Aktiven in den nächsten Wochen ihre komplette Ausrüstung. Am Sonntag gab es schon mal neue Helme und Handschuhe.

Damit die Truppe schnell alarmiert werden kann, müsse die Sirene endlich ins Funknetz der Leitstelle in Nordhausen eingebunden werden. Bisher muss der Alarm noch per Telefon übermittelt und von Hand ausgelöst werden. Im Sommer soll die neue Technik aber installiert sein, erklärt Sorber. Der B 1000 rückt dann nicht mehr mit aus. Er soll als Museumsstück gehegt werden.