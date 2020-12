Foto: Henning Most

Sondershausen. 13 Tonnen schwere Röhren wurden am Donnerstag auf den Zentimeter genau platziert.

Neues Pumpwerk entsteht in Jecha

Zentimeterarbeit war notwendig, um das mehr als 13 Tonnen schwere neue Pumpwerk für Schmutz- und Abwasser in Sondershausen-Jecha zu platzieren. Am Rand des Geländes der ehemaligen Drei-Linden-Bäckerei entsteht das neue Pumpwerk. Vorarbeiter Lars Pauli (rechts), Heiko Weber und Kollegen von der Baufirma Schäfer aus Rastenberg (Landkreis Sömmerda) übernahmen das Setzen der riesigen Röhren, schlossen die Pumpleitungen an und verfüllten die Baugrube mit Kies. Zum Schluss wurde noch die Abdeckung aus Beton, mit einem Gewicht von fünf Tonnen von den Bauarbeitern mit Hilfe des Kranes platziert.