Neues Schulprojekt für gesunde Ernährung in Greußen

Greußen. Mit einer „FitEsser“ AG sind die Schüler der Gemeinschaftsschule in Greußen diese Woche ins neue Schuljahr gestartet.

Zwölf Erst- bis Viertklässler der Gemeinschaftsschule Greußen werden in diesem Jahr an der neuen Arbeitsgemeinschaft „FitEsser“ teilnehmen und gemeinsam mit Ernährungsberaterin Carolin Rolle aus Clingen Projektstunden in der Schulküche, auf dem Sportplatz und in der Turnhalle verbringen. In dem Gesundheitsprojekt werden die Kinder mehr über gesundes Essen erfahren, Speisen zubereiten und gemeinsam Sport treiben. Zudem wird es Tipps für Eltern und das pädagogische Personal geben. Um das Projekt zu unterstützen, überreichte Kornelia Müller (unten 1. von links) von der Krankenkasse IKK einen Scheck über 3000 Euro.