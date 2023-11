Foto: Henning Most

Sabrina Schröder (links) als gestiefelter Kater, Emily als Bauernmädchen und Lijan als pfiffige Maus sind am zweiten Adventswochenende im neuen Stück des Liebhabertheaters in Sondershausen zu erleben.

Neues Weihnachtsstück im historischen Liebhabertheater Sondershausen ist in Vorbereitung

Sondershausen. Das beliebte Weihnachtsmärchen der Freunde des Sondershäuser Liebhabertheaters sind am zweiten Adventswochenende zu erleben. Karten gibt es ab 27. November.

Der Freundeskreis des Liebhabertheaters Sondershausen setzt die Tradition des Weihnachtsmärchens auf die historische Bühne im Schloss Sondershausen fort. 14 Darsteller werden beim „Gestiefelten Kater zu erleben sein. Sabrina Schröder (links) spielt den windigen Kater, Emily steht als Bauernmädchen und Lijan als pfiffige Maus auf der Bühne. In einer ganz eigenen Fassung kommt das Märchen zur Aufführung am zweiten Adventswochenende. Karten für die Vorstellungen am 9. und 10. Dezember jeweils um 14.30 Uhr und 16 Uhr können ab Montag, 27. November, unter der Telefonnummer 03632/78 27 26 reserviert werden.