Neues Werk für Tierfutter entsteht in Clingen

Clingen. Spatenstich für Produktionsgebäude neben der seit 2021 fertigen Logistikhalle der Unternehmerfamilie Hibler.

Eine Manufaktur für Heimtierfutter soll in Clingen entstehen und mindestens 30 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten. Der Bau des neuen Produktionsgebäudes im Clingener Gewerbegebiet wurde jetzt mit dem symbolischen Spatenstich gestartet. Die aus Bayern stammende Unternehmerfamilie Hibler erweitert hier ihren Standort. Bereits 2021 eröffnete sie hier ein Logistikzentrum für den Handel mit Hunde- und Katzennahrung unter dem firmeneigenen Markennamen Escapure.

„Mit der neuen Anlage verkürzen wir in Clingen die Wege zwischen Produktion und Absatz auf ein Minimum und schaffen gleichzeitig angenehmere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter an unseren Standort in Thüringen“, schildert Geschäftsführerin Gertraud Hibler die Vorteile durch den Neubau. Damit sei auch der hohe Investitionsaufwand gerechtfertigt, erklärt sie, ohne eine Summe zu nennen.

Im Mai, spätestens aber im Juni 2024 soll der Betrieb aufgenommen werden. Gebaut werden die neue Produktionshalle mit eigenem Kühlhaus und Trocknungsanlage sowie ein Büro- und Sozialtrakt vom Bauunternehmen Goldbeck.

Firma produziert seit zehn Jahren in Holzengel

Unter dem Firmennamen Intercarne stellt das Hiblersche Unternehmen bereits seit etwa zehn Jahren seine Produkte in Holzengel her. Der Standort dort wird aufgegeben, die 25 dort beschäftigten Mitarbeiter behalten aber ihre Arbeitsplätze, wie die Chefin versichert, und sollen künftig in Clingen mit fünf bis sech zusätzlichen Kollegen zusammenarbeiten. Der Neubau sorge dafür, dass die Produktionskapazitäten deutlich ausgebaut werden können. Damit werde einer wachsenden Nachfrage im In- und Ausland Rechnung getragen. Außerdem biete der Standort in Clingen auch eine gute Grundlage, um weitere Produktideen verwirklichen zu können, blickt Gertraud Hibler in die Zukunft.

Auf Nachhaltigkeit soll auch beim Bau der neuen Produktionsstätte auf insgesamt etwa 3000 Quadratmetern Grundfläche mit möglichst energieeffizienter Bauweise Wert gelegt werden. Bei der Energieerzeugung werde, wie es von der Unternehmensleitung heißt, ebenfalls auf nachhaltige Ressourcen zurückgegriffen.