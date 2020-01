Neuheide. Die Feuerwehr musste am Samstagabend an der Bundesstraße 4 Bäume fällen, die auf die Straße zu stürzen drohten.

Herabgestürzte Äste verursachen Unfall bei Neuheide

Für eineinhalb Stunden musste die Bundesstraße 4 zwischen Neuheide und Hain am Samstagabend gesperrt werden, weil Bäume auf die Straße zu drohen stürzten. Zuvor hatte ein Autofahrer an dieser Stelle mehrere auf der Straße liegende Äste überfahren. Dabei war sein Wagen beschädigt worden. Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass in dem Wäldchen Totholz in den Baumkronen hing und zwei Bäume drohten, auf die Straße zu stürzen. Die Feuerwehren Stockhausen und Großfurra wurden alarmiert. Später auch die Feuerwehr Sondershausen-Mitte mit der Drehleiter. Die Polizei sicherte mit dem Straßenbaulastträger die Einsatzstelle ab.