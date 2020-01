Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neujahrsempfang des Landkreises

Zum traditionellen Neujahrsempfang hatten am Freitagabend Landkreis, Bundeswehr und Kyffhäusersparkasse eingeladen. In der Bundeswehrhalle in Sondershausen waren 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Ehrenamt erwartet worden. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) konnte auch Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) begrüßen. Tiefensee hatte in seiner Festansprache die herausragende Entwicklung des Kyffhäuserkreises in 30 Jahren nach der Wende gelobt. Gemessen an der Ausgangssituation sei das einmalig. Angestoßen wurde mit Kommandeur der Bundeswehr in Sondershausen, Stefan Podolski, Sparkassenvorstand Markus Biere und Landrätin Antje Hochwind-Schneider.