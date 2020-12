Neun Kindergärten können saniert werden

Mehr als 815.000 Euro gibt der Kyffhäuserkreis frei, um im kommenden Jahr Kindergärten sanieren oder neu bauen zu lassen. Das Geld, das zum größten Teil aus dem Investitionsprogramm zur Verbesserung der Kinderbetreuung vom Bund stammt, soll auf Vorhaben in neun Kindereinrichtung verteilt werden. Das hat der Jugendhilfeausschuss des Kreistages beschlossen.

Acht weitere Antragsteller gehen leer aus. Insgesamt waren fast drei Millionen Euro an Zuschüssen beantragt worden. Eine Arbeitsgruppe aus Ausschussmitgliedern und Mitarbeitern der Kreisverwaltung habe die Vorauswahl getroffen, informierte Ausschussvorsitzender Steffen Lupprian. Die vorgeschlagene Liste wurde unverändert beschlossen. Darin sind allerdings auch rund 82.000 Euro Fördermittel aufgeführt, bei denen noch nicht feststeht, ob das Land Thüringen sie tatsächlich zur Verfügung stellt. Die Entscheidung darüber solle erst Mitte Dezember fallen, hieß es aus der Kreisverwaltung. Gebe das Land das Geld nicht frei, müssten zwei Projekte ohne Landesmittel auskommen.

Betroffen wären dann die beiden Vorhaben, die mit jeweils knapp 210.000 Euro die größten Anteile aus der Bundesförderung zugesprochen bekamen. Mit diesen Summen will der Landkreis den Neubau des Kindergartens „Bienchen“ in Heldrungen und den Umbau des Bibliotheksgebäudes in Sondershausen zur Innenstadt-Kita unterstützen.

Skepsis hegt Ausschussmitglied Silvana Schäffer (CDU), ob das Geld im „Bienchen“-Projekt gut angelegt ist. Es gebe schließlich noch keine Einigung zwischen der Stadt an der Schmücke und dem Kindergarten-Träger Arbeiterwohlfahrt (Awo) über das Vorhaben, gab sie zu bedenken. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) entgegnete, es gebe gute Signale, dass bald eine Lösung gefunden wird. Die Awo habe zwei umsetzbare Varianten für den Neubau vorgeschlagen.

Sollte es trotzdem nicht klappen, wäre das Geld vom Bund nicht verloren. Mit der Liste der geförderten Projekte hat der Ausschuss auch beschlossen, wie die Mittel neu verteilt werden, wenn Vorhaben ausfallen. Die für Heldrungen vorgesehene Summe würde dem Projekt in Sondershausen zugeschlagen und umgekehrt, wenn die Sondershäuser Pläne platzen. Gehen beide Vorhaben krachen, wird ein Teil des Geldes verwendet, um die jetzt auf etwa 31.000 Euro gekürzten Zuschüsse für den Umbau des Kindergartens „Helbespatzen“ auf die kompletten 46.800 Euro aufzustocken. Der Rest würde auf fünf weitere Antragsteller verteilt, die jetzt noch leer ausgehen.

Sicher sind die Zuschüsse jetzt jeweils in voller Höhe für die Vorhaben am Kindergarten „Regenbogen“ in Artern sowie den Kindertagesstätten in Clingen, Greußen, Hachelbich, Kalbsrieth und Rockstedt.