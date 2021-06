Neustart füllt Freiluftlokale im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Sorge um Testpflicht bereitet am Anfang Probleme. Und so lief es dann.

„Es läuft wirklich prächtig und es wird schon in den nächsten Tagen noch viel besser“, sprudelt die Freude aus Bernd Jahn, dem Betreiber vom Freizeitpark Possen, heraus. „Wir durften endlich wieder den Biergarten öffnen und die Leute nahmen das Angebot sofort an. Die Menschen sehnen sich danach, wieder einmal mit Freunden zusammen irgendwo einkehren zu können.“

Vorerst können die Gäste auch auf dem Possen nur im Freien bewirtet werden, dass hätten die Besucher bei dem schönen Wetter aber sowieso bevorzugt, ist Jahn mit dem Neustart für die Gastronomie nach dem langen Lockdown zufrieden. „Dabei war es gar nicht so leicht, den Ansturm zu bewältigen. Schließlich müssen wir natürlich weiterhin auf Abstand und besondere Hygieneregeln achten und nutzen deshalb nur die Hälfte der Biergarten-Plätze.“ So sehr er sich auch darüber freue, dass am Wochenende auch der Hochseilgarten und die Hüpfburgen wieder öffnen dürfen, sieht Jahn auch eine Herausforderung darin, den Besucherstrom nach Pandemieregeln zu lenken.

In Sondershausen zieht Tobias Schneegans vom Café Pille ein verhaltenes Fazit vom ersten Wochenende auf der geöffneten Kaffeehaus-Terrasse. Die Verunsicherung, welche Voraussetzungen einzuhalten seien, war groß.

Verwirrung um Regeln für Handel, Gastronomie oder Friseur

Besonders ältere Gäste habe ihre Mühe, die Corona-Maßnahmen, die für den Besuch in den Außenbereichen der Gastronomie gelten, zu verstehen und ihn von denen für den Handel oder Friseur zu unterscheiden. „Am Telefon habe es viele Nachfragen gegeben“, berichtet Schneegans.

Einen negativen Coronatest habe man dabei gar nicht benötigt, viele aber nahmen das an und verzichteten deshalb auf einen Besuch, sagt Schneegans. Am Dienstag aber sei das Geschäft schon wieder besser gelaufen, füllte sich die Terrasse im Innenhof des Cafés in der Sondershäuser Innenstadt wieder mit Gästen, stellte Café-Betreiber Tobias Schneegans fest.

Ab Mittwoch müsse laut der aktuellen Verordnung nun auch kein Termin für den Besuch im Voraus verabredet werden. Die Menschen können einfach wieder vorbeikommen und einen Kaffee trinken. Das erleichtere zusätzlich den Besuch und die Arbeit für die Mitarbeiter in Thüringens ältestem Café. Ab kommender Woche sollen dann auch wieder die regulären Öffnungszeiten von 9 bis 18 gelten. Derzeit habe der Kaffeegarten erst ab 13 Uhr geöffnet.

Über guten Zuspruch konnte sich das Café des Gutshauses von Bismarck in Braunsroda freuen. Nach sieben Monaten Schließzeit kamen am Wochenende viele Gäste in den geschichtsträchtigen Hof. Georg von Bismarck und seine Frau Kristin waren bestens vorbereitet. „Wir haben Tische, Stühle und Sonnenschirme dazugekauft und die gastronomische Fläche vom Biergarten aus erweitert“, erzählt Georg von Bismarck. Hübsch bepflanzte Blumenkübel dienen als Abgrenzung. Insgesamt 13 Bleche Kuchen wurden für die Gäste gebacken. Der Stachelbeer- und Rhabarberkuchen waren die Renner. Das Gutscafé, das auch herzhafte Gerichte anbietet, ist fortan wieder samstags und sonntags geöffnet. „Auch unsere Ferienwohnungen sind jetzt gefragt“, freut sich der Inhaber. Er hofft, dass ab 3. Juli auch der regionale Bauernmarkt wieder an jedem ersten Samstag im Monat im Gutshof stattfinden kann.

Hoffen auf Starterlaubnisfür Innenbewirtung

„Die Gäste kommen und das Wetter spielt mit“, zeigt sich Steffen Töpfer, Inhaber des Restaurants Schwan in Bad Frankenhausen mit dem Neustart zufrieden. Mit Genehmigung der Stadt konnte er seinen Biergarten vergrößern. Rund 40 Plätze laden dort jetzt zum Verweilen und Genießen ein. „Ich konnte mein Team während der Schließzeit zum Glück halten“, freut sich Töpfer. Und noch etwas stimmt ihn sehr optimistisch: Dass er ab Ende der Woche wohl auch den Innenbereich wieder öffnen kann.