Neuzugang für Hemlebener Feuerwehr

Hemleben. Einsatzabteilung freut sich über ein wasserführendes Tragkraftspritzenfahrzeug, es löst ein Kleinlöschfahrzeug ab

Seine erste Bewährungsprobe hatte Hemlebens neues Feuerwehrauto bereits hinter sich, als es am vergangenen Samstag beim Heimatfest mit dem Sockenlandcup schließlich auch offiziell an die Hemlebener Kameradinnen und Kameraden übergeben wurde: Es war der verheerende Wohnhausbrand eine Woche zuvor in Hemleben, bei dem mit René Fuhrmann einer ihrer Kameraden und dessen Freundin ihren Lebensmittelpunkt sowie ihr gesamtes Hab und Gut verloren hatten. Keine Frage, auf einen solchen Einstand hätten alle gern verzichtet.

Mini-Show für den rollenden Neuzugang

So sei es gut gewesen, dass es da war, betonen die Feuerwehrleute der Hemlebener Wehr am Samstag. Denn der Neuzugang, ein wasserführendes Tragkraftspritzenfahrzeug, abgekürzt TSFW genannt, habe gleich seinen Vorzug gegenüber dem bisherigen Kleinlöschfahrzeug KLF ausspielen können – nämlich mit 500 Liter Wasser an Bord die Flammen bekämpfen. „Mit dieser Funktion sind die Hemlebener für den Erstangriff gewappnet“, betont die Bürgermeisterin der Stadt An der Schmücke, Silvana Schäffer.

Für 13.950 Euro hatte Wehrleiter Christian Fochler das außer Dienst gestellte Feuerwehrauto Baujahr 1995 auf einer Verkaufsplattform im Internet entdeckt. Damit war es zwar gerade mal ein Jahr jünger als das aktuelle Fahrzeug. „Aber in einem Top-Zustand und gerade mal 19.000 Kilometer gefahren“, schwärmt Fochler, der nicht lange fackelte und zur Besichtigung zum Zwischenhändler in der Nähe von Ulm fuhr. Besitzer war Angaben zufolge die Feuerwehr Schenkenberg, die ein größeres Fahrzeug bekommen hatte.

Der Verkauf erfolgte über den Feuerwehrverein Hemleben, die Stadt An der Schmücke übernahm die anfallenden Umbaukosten – unter anderem wurde der Funk ausgewechselt –, das alte Fahrzeug wurde in Zahlung gegeben. Auf eine große Übergabe-Show wollten die Hemlebener am Samstag angesichts des schlimmen Brandereignisses in der Vorwoche zuvor verzichten, aber ein bisschen roten Qualm, ein Wasserspalier zur Begrüßung und ein paar Worte vom Wehrführer gab es dann doch noch. „Ich will auf große Reden verzichten. Unsere Einsatzabteilung hat bereits letzte Woche gezeigt, was sie kann. Hut ab!, kann ich da nur sagen“, lobte Fochler. „Aber: Allein sind wir nichts, sondern wir sind ein Teil der Feuerwehr An der Schmücke.“

Nach mehreren Auszeichnungen und Beförderungen, unter ihnen auch René Fuhrmann, ging es dann weiter mit dem Sockenlandcup und den TS8-Wettbewerben. Den Jugendwettbewerb an der Tragkraftspritze TS3 hatten die Starter aus dem benachbarten Oberheldrungen für sich entschieden.