Nicht alle Landwirte im Kyffhäuserkreis sehen Gentechnik als eine Chance

Ihre Ernteergebnisse bereiten den Landwirten schon lange keine Freude mehr. In der so genannten Gen-Schere sehen viele die Chance, das zu ändern. (Archivbild)

Kyffhäuserkreis. Mit Sorten aus dem Labor wollen Befürworter Erträge steigern. Es gibt aber Bedenken bei den Landwirten im Kyffhäuserkreis wegen Nebenwirkungen und Absatzproblemen.

Gentechnik könnte in der Landwirtschaft bald vermehrt zum Einsatz kommen. Eine EU-Kommission brachte kürzlich in Brüssel einen Vorschlag auf den Weg, der den Einsatz von Gentechnik auf den Feldern erleichtern soll. Wissenschaftler stellen sich hinter den Vorstoß: Gentechnik sei eine Chance, die Landwirtschaft ertragreicher, umweltfreundlicher und klimaangepasster zu machen, sagen sie.

Der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Wolfgang Peter, steht den neuen genomischen Techniken offen gegenüber und schließt sich damit den Standpunkten des Bundes- und Landesbauernverbandes an. „Obwohl es ständig Neuzüchtungen gibt, haben wir in der Praxis das Problem, dass wir bei den großen Kulturen Mais und Raps seit zwanzig Jahren keinen Ertragsfortschritt mehr erzielen“, schildert der Greußener. Das liege daran, dass es rund zehn Jahre dauere, bis neue Sorten aus klassischer Pflanzenzucht auf den Markt kämen, der Klimawandel aber schneller sei. Mit der so genannten Gen-Schere könne schneller reagiert werden. Dabei handelt es sich um eine Technologie, bei der ein DNA-Strang an einer vorgegebenen Stelle durchtrennt und dort gezielt verändert werden kann.

Auswirkungen auf Natur noch sehr wenig bekannt

„Sicher sind da weitere Forschungen nötig und ich wage auch nicht zu behaupten, dass diese Technologie völlig gefahrlos ist“, räumt Wolfgang Peter ein. Letztlich seien die Hürden bis zur Zulassung einer neuen Sorte in Deutschland aber sehr hoch und die Gen-Schere „eine Chance, dass die Landwirte endlich wieder vorwärts kommen.“

Kevin Kramer, Landwirt aus Gehofen, sieht beide Seiten der Medaille. Gentechnisch veränderte Pflanzen bringen sicher Vorteile ein, in dem Getreide oder Raps resistenter gegen Krankheiten oder Schädlinge gemacht werden. „Man weiß aber nicht, wie sich das auf Lebewesen, Mikroorganismen überträgt. Das sieht man vielleicht erst in 20, 30 Jahren“, gibt er zu bedenken. Andererseits werde der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln immer stärker eingeschränkt, weshalb Gentechnik von Vorteil werden könnte. Kramer blickt beispielhaft auf andere Länder, etwa die USA. Dort wird gentechnisch veränderter Mais angebaut, der gegen den sogenannten Maiszünsler resistent sei. „Nicht schlecht, aber ich bin insgesamt immer noch skeptisch“, resümierte Kramer und nennt als weiteres Beispiel zwar inzwischen glyphosatresistente Anbausorten wie Raps, aber auch glyphosatresistente Unkräuter. „Der Unkrautwuchs wäre kaum mehr bekämpfbar. Dafür braucht es wieder andere Mittel“, sagte er. Hersteller von Pflanzenschutzmitteln begegneten dem Problem, in dem sie sich auf Herbizidcocktails konzentrierten. „Ich sehe gentechnisch veränderte Sorten vorläufig nicht als Option im Anbau und betrachte diese ganze Entwicklung auch eher zurückhaltend“, stellt Martin Tacke, Geschäftsführer der Agrarproduktion Hohenebra klar.

Mehrheit der Verbraucher lehnt veränderte Produkte ab

Selbst wenn die Regelungen für den Einsatz der Pflanzen aus dem Genlabor vom Gesetzgeber gelockert würden, bedeute das noch nicht, dass es für einen Landwirt hier in der Region lohnend wäre, diese Sorten auch anzubauen. „Die Produkte daraus kauft aber keiner. Die Verbraucher lehnen Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen in großer Mehrheit ab“, erklärt er seine skeptische Haltung. Denn ausgewiesen werden müsse die Verwendung von Gentechnik auf den Endprodukten ja wohl weiterhin. Zumindest für die „ganz harten Sachen“, Sorten, die komplett im Labor gezüchtet wurden, sieht er keine Absatzchance. Es gäbe zwar auch Saatgut, bei dem nur ein Teil des Erbguts verändert werde. Aber das komme beim Verbraucher sicher nicht viel besser an.

Markus Hercher von der Agrar GmbH Oldisleben sieht den Einsatz von Gentechnik „grundsätzlich positiv“. „Wir müssen mit der Zeit gehen“, sagt der Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes. Andererseits drohe, dass die einheimische Landwirtschaft abgehängt werde, denn Gentechnologie werde inzwischen in vielen Ländern der Welt praktiziert. Durch genveränderte Pflanzen ließe sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln vermindern oder bessere Verwertbarkeit des Düngers im Boden erreichen. „Durch Trockenresistenzen werden die Pflanzen zudem fitter für die Zukunft“, so Hercher. Wichtig sei , „dass die Gentechnologie in staatliche Hände gegeben wird und nicht Konzerne große Monopole bilden, die Preise diktieren“.