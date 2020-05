Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht nur eine Glaubensfrage

Händewaschen? – Keine Frage, mittlerweile zigfach am Tag! Gäbe es den „Welttag der Handhygiene“ nicht schon seit 2009, hätte ihn die Weltgesundheitsorganisation angesichts von Corona neu erfinden müssen. Er wird jährlich am 5. Mai begangen.

Das Waschen der Hände mit Seife – wir wissen es – kann Gesundheit und Leben retten. Nie hätte ich gedacht, dass dieses Thema mal so elementar werden könnte. Ein Nachfolge-Problem debattierten wir neulich am familiären Essenstisch: Wie trocknet man die Hände am hygienischsten?

Nachdem ein Hersteller warb, sein Warmluft-Handtrockner kille 99,9 Prozent der Viren und Bakterien, waren wir drauf und dran, uns so ein Gerät zuzulegen. Bis ich eine britische Studie las: Das Gebläse schleudert Viren bis zu drei Meter durch den Raum. Also bleiben wir vorerst beim guten alten Handtuch.

Nächste Frage: Stoff oder Zellstoff? Letzterer ist sicher hygienischer, Stoff derweil ökologischer. Auch ist dabei entscheidend: öffentliches oder privates Örtchen? In jenem Moment kam unsere neunjährige Tochter aus dem Bad. Sichtlich irritiert fragend: „Soll ich überhaupt noch trocknen, bis ihr euch einig seid?“ Zumindest darauf folgte: ein klares Ja!