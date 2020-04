Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht selbstverständlich: Umeinander kümmern

Auf den ersten Seiten der Bibel ist die Schöpfung erklärt. Dort steht geschrieben, dass Gott den Himmel und die Erde erschaffen hat; also das Weltall mit unserem kleinen Planeten Erde. Daraufhin schuf er das Licht und somit Tag und Nacht, Land und Wasser auf der Erde, Pflanzen, den Mond und die Sterne.

Gott belebte die Gewässer und die Lüfte mit Tieren. Er schuf den Menschen nach seinem Abbild und setzte ihn an die Krone der Schöpfung. Nachdem Gott seine Schöpfung für gut befunden hatte, legte er sich zur Ruhe.

Es ist so selbstverständlich geworden, dass alles so ist, wie es ist. Es scheint nicht mehr besonders genug zu sein in unserer hektischen Zeit. Ich genieße es, wenn ich früh aufstehe, gerade wenn es wärmer wird, mich einer andächtigen Minute hinzugeben und den Anbruch eines neuen Tages auf mich wirken zu lassen. Eben war es noch Nacht, langsam wird es heller, die Sterne verschwinden, der Mond steht noch eine Weile am Himmel bis er endgültig von der Sonne abgelöst wird.

Es ist gut, wie Gott es geschaffen hat

Es dämmert, Morgentau und ein leichter Dunst werden über der Oberfläche erkennbar. Der Hahn kräht, die Vögel zwitschern und die Blümchen drehen sich allmählich dem Licht des Tages zu und trauen sich ihr Herz zu öffnen.

Dann stehe ich da und sehe mit eigenen Augen, dass es gut ist; genauso wie Gott es geschaffen hat. Gott macht keine Fehler. Er hat sich erst ausgeruht, nachdem sein Werk vollendet war und es ist vollkommen.

Aber da war ja noch was. Auch wir, du und ich sind Werke Gottes. Er formte uns nach seinem Ebenbild und setzte uns an die Spitze seiner Schöpfung. Wir haben die Ehre auf seine Schöpfung achtzugeben. Wir kümmern uns um die Tiere. Das fängt schon damit an, unseren Hund oder Hamster zu füttern. Wir gießen unsere Blümchen auf der Fensterbank oder im Garten. Und wir sollten uns gelegentlich daran erinnern, dass wir auf uns, unsere Familien und unsere Umgebung ein wenig mehr Acht geben.

Daran erinnert uns diese bewegte Zeit. Was wir im Alltag und im Job immer wieder vergessen oder als selbstverständlich abtun, tritt wieder in den Vordergrund. Wir kümmern uns umeinander, wir zeigen Einander mehr Achtung und Liebe, Fürsorge und Dankbarkeit.