Niederbösaer basteln mit am Gemeindehaushalt

Niederbösa. Bürgermeister sammelt von Niederbösa Bürgern Vorschläge für Investitionen.

Mit Vorschlägen, wo im Dorf etwas investiert werden sollte, können sich die Bürger von Niederbösa jetzt an der Planung für den Haushalt der Gemeinde für 2024 beteiligen. Bürgermeister Maik Steinacker (parteilos) hat einen Aufruf dazu gestartet und sammelt jetzt Ideen.

„Bisher haben wir ja meistens nur in der kleinen Runde des Gemeinderats überlegt, wo etwas getan werden sollte. Ich denke aber, dass auch die anderen Menschen hier im Ort sich mit einbringen sollten und vielleicht auch Dinge vorschlagen, die mir und den Ratsmitgliedern bislang nicht in den Sinn gekommen sind.“ Tatsächlich habe er schon zwei Vorschläge, Straßen an Stellen im Dorf auszubessern, die er bislang nicht auf dem Schirm gehabt habe.

Schon in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 16. August, sollen die Ideen der Niederbösaer in die Haushaltsplanung für 2024 mit einfließen. „Wir achten sehr darauf, den Etat schon vor dem Jahreswechsel fertig zu haben“, erklärt Steinacker.

Das sei auch beim Haushalt für das Jahr 2023 gelungen, sodass mit dem Budget von rund 100.000 Euro, das der Gemeinde im Schnitt pro Jahr zur Verfügung steht, bereits Straßen erneuert werden konnten und eine Baumaschine neu angeschafft wurde.