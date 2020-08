Niederspier: Heimatverein und Kirmesjugend bei Sanierung aktiv

Räumlichkeiten in der ehemaligen Gaststätte in Niederspier werden derzeit vom Heimatverein und der Kirmesjugend des Ortes renoviert. Ortsteilbürgermeister Lutz Börner zeigte den Flur, der gerade in die Kur genommen wird.

Auf die Heimatstube in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte kann Ortsteilbürgermeister Lutz Börner (parteilos) mit recht stolz sein. Im Jahre 2016 haben Mitglieder des Heimatvereins, dessen Vorsitz Börner inne hat, den großen Raum komplett in Eigenregie und ohne finanzielle Unterstützung durch die Stadt Großenehrich, in ein schickes und gemütliches Vereins-Domizil verwandelt, in dem seither eine Vielzahl von Veranstaltungen stattfinden. „Jetzt sind wir dabei, den Flur auf Vordermann zu bringen“, erzählt Börner. Eine Hälfte davon ist fast fertig. Nur noch die kleine Nischen an der Wand sollen in naher Zukunft ein Wappen des Ortes sowie Fotos von den laufenden Bauarbeiten zieren. Auch der Schaltkasten für die elektrische Anlage des ganzen Gebäudes soll noch erneuert werden. Im hinteren Bereich des Flurs beginnen die Sanierungsarbeiten gerade. Trockenbau- und Malerarbeiten stehen hier unter anderem auf dem Programm. Auch die Treppe, die in das Obergeschoss führt, soll in die Kur kommen. Eigentlich sollten die Arbeiten im Flur schon weiter fortgeschritten sein, „aber wegen Corona durften längere Zeit nur maximal zwei Leute auf der Baustelle sein“, erklärt Börner, der hofft, dass der Flur im September komplett fertig ist.

Die Heimatstube wurde bereits im Jahre 2016 durch den Verein komplett saniert. Foto: Christoph Vogel