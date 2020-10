Niedertopfstedt: Keine kurzfristige Lösung für Abwasserproblem

Zu Geruchsbelästigungen in den Sommermonaten kommt es in Niedertopfstedt infolge der Einleitung von häuslichem, vorgeklärtem Abwasser in den dafür nicht vorgesehenen Flutgraben.

Niedertopfstedt. Der Flutgraben in Niedertopfstedt, in den Abwässer fließen, ist eigentlich für den Hochwasserschutz gebaut.

In den Sommermonaten haben die Bewohner Niedertopfstedts oftmals ein Problem, dass sprichwörtlich zum Himmel stinkt. Die Rede ist von einer Geruchsbelästigung infolge der Einleitung häuslicher, vorgeklärter Abwässer in einen offenen Graben, die nicht abfließen. Dabei handelt es sich um einen Flutgraben, der in den 1969er-Jahren im Zuge des Hochwasserschutzes gebaut wurde, erklärt der Niedertopfstedter Karl-Heinz Kämmerer. In den Graben, der selbst kein Wasser führt, münden zudem aus der Hauptstraße sowie der Straße der Neuen Zeit die Hauptsammler der örtlichen Mischkanalisation, bis sie nach rund 80 Metern den eigentlichen Vorfluter erreichen. Und hier würden sich mangels Eigenwasserführung die aus dem Hauptsammlern gespülten Sedimente ablagern. Die Hochwasserschutzfunktion des Flutgrabens, als Puffer bei Starkregen, werde dadurch neutralisiert. Die Gemeinde kümmere sich seit Jahren darum, den Graben regelmäßig zu reinigen, damit die Abwässer abfließen.